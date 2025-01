Lanazione.it - Estra mai così male dalla stagione 2018. Aspettando Varese

Leggi su Lanazione.it

PISTOIAL’con la sconfitta subita contro Trieste è arrivata a nove sconfitte consecutive eguagliando il record negativo risalente alla/2019. Unache non evoca certo dolci ricordi e che vide Pistoia con un passo in A2 salvata solo da episodi del tutto fortuiti. In quellaPistoia targata OriOra incappò in una serie di nove sconfitte che costarono la panchina ad Alessandro Ramagli che venne sostituito da Paolo Moretti al suo ritorno sulla panchina biancorossa. Unadecisamente negativa per Pistoia, retrocessa sul campo e salvatapenalizzazione inflitta a Torino con un continuo cambio di giocatori senza mai arrivare a trovare fino in fondo la giusta quadra. A dire il vero tecnicamente le sconfitte sarebbero state 10 ma la gara contro Milano, persa sul campo, venne poi archiviata con un 20-0 per Pistoia per il caso Nunnally che giocò da squalificato.