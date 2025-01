Ilgiorno.it - “Ero completamente nuda, la polizia guardava. Non ci hanno fatto chiamare l’avvocato”: la testimonianza choc dell’attivista in Questura a Brescia

– “Sono rimasta sola con alcune poliziotte che michiesto di togliermi tutti i vestiti. Una volta che sono rimastamichiesto di fare degli squat. C’era una donna in borghese e altre due in divisa. Io mi sono rifiutata, erano molto contrariate.provato ad insistere ma io sapevo che non era mai successa una cosa del genere dopo le nostre azioni. Altre compagne non se la sono sentita equello che chiedevano”. È con la voce ancora rotta dall’emozione che “Val”, 25 anni, una delle attiviste di Extinction Rebellion fermate lunedì dopo l’azione fuori dai cancelli della Ex Breda di, racconta quello che è successo quando 23 attivisti sono stati portati in. “Costrette a spogliarci senza mutande e fare squat in”: la denuncia delle attiviste di Extinction Rebellion aErano in 35 fuori dai cancelli lunedì pomeriggio.