Notizie.com - “Elon Musk ha ragione”, offese a Mattarella e ai giudici: nel mirino la Rete dei Patrioti. Cosa hanno scritto

Scattano le perquisizioni in seguito allo striscione esposto contro il presidente della Repubblica Sergioe le toghe. “Espressioni minacciose e offensive”.Il tutto è arrivato in relazione allo striscione esposto tra il 19 e il 20 novembre del 2024 davanti al palazzo di giustizia di Prato conhatoghe rosse andatevene”.“ha”,e ai: nelladei(ANSA) Notizie.comI pm di Prato, Lucca, Pistoia e Firenze sono intervenuti con la perquisizione delle sedi dei gruppi Etruria 14 edeivisto che sulla pagina Fb proprio di Etruria 14 era stato rivendicato lo striscione con un post dal contenuto “offensivo e oltraggioso” verso proprio.Le indagini sono per oltraggio e minaccia al corpo giudiziario e offesa all’onore e al prestigio del Capo dello Stato.