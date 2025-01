Elezione giudici Consulta verso nuova fumata nera | i partiti votano scheda bianca

Leggi su Open.online

Non c’è l’intesa al fotofinish tra maggioranza e opposizione per i 4mancanti della Corte costituzionale. L’indicazione che è arrivata ai parlamentari, di entrambe le fazioni, è quella di «votare». Così, per la convocazione del Parlamento in seduta comune si prevede l’ennesima. Se lo stallo non dovesse risolversi e se fosse confermato dalla votazione, sarà inevitabile il ricorso a un nuovo scrutinio. Nelle scorse ore si erano intensificati i contatti tra governo e opposizione per definire i quattro candidati su cui far convergere almeno i 363 voti richiesti (3/5 dei parlamentari), per cui è inevitabile un accordo bipartisan. Ma al momento «non sono ancora mature le condizioni per accordo complessivo», spiega la capogruppo del Pd alla Camera, Chiara Braga, dopo la riunione dei gruppi dem.