Ilfattoquotidiano.it - Edwin Castro disperato per la villa distrutta dalle fiamme di Los Angeles: è il vincitore del più grande jackpot americano con 2 miliardi di dollari

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Una casa è pur sempre una casa, anche per un miliardario. E così la stessa sorte di Paris Hilton, per citarne solo una tra i tanti divi hollywoodiani organi della propria, è toccata a.La lussuosadeldel piùdi sempre è tra le abitazioni distrutte dagli incendi di Los, come riporta il LosTimes. L’immobile aveva due camere da letto e vista sull’Oceano ed era stata acquistata nel settembre 2023 per 3.85 milioni di, il residente di Altadena che nel 2023 ha vinto ilrecord da 2.04didella lotteria Powerball – pari a circa un miliardo dial netto delle tasse – ha usato parte della sua vincita per acquistare ville in quartieri esclusivi della contea di Losed ha perso almeno una di queste proprietà a causa dei roghi.