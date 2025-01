Quotidiano.net - Eccellenza italiana per lavoro, viaggio e tempo libero

Piquadro è un marchio italiano di prodotti tech-design per il, ile il. Nato nel 1998, ha raggiunto in pochi anni un posizionamento ben definito, in grado di venire incontro a esigenze e aspirazioni di un pubblico orientato al, persone che si spostano di frequente pere per piacere, uomini e donne che scelgono il linguaggio del design piuttosto che quello della moda guardando alle prestazioni oltre che allo stile. I pellami utilizzati provengono da filiera responsabile certificata Leather Working Group, ente internazionale che ha sviluppato il protocollo di sostenibilità più diffuso al mondo. I tessuti – tecnologici di ultima generazione – sono tutti riciclati. L’azienda è inoltre carbon neutral per gli scopi 1 e 2, come lo sono gli altri due marchi del Gruppo Piquadro, la storica azienda pellettiera fiorentina ’The Bridge’ e la prestigiosa Maison parigina di pelletteria di lusso ’Lancel’.