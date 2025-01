Lanazione.it - È Stefano Brami il nuovo presidente del Carnevale storico di Bibbiena

Arezzo, 14 gennaio 2025 – Èildeldi, eletto tra i 7 componenti del consiglio direttivo che si è insediato il 16 novembre scorso. «Ringraziamo tutti quelli che finora hanno lavorato per mantenere in vita questa manifestazione – ci tiene a sottolineare- in particolare iluscente Alessandro Giovannini e l’amministrazione comunale che la sostiene. Ho sempre seguito con interesse la storia di, da giovanissimo sono stato a stretto contatto con il maestro Tito Bartolini, con Grazia Bei e Daniele Senzi, storici presidenti della Mea e da loro ho imparato la passione e l’attaccamento a questa nostra tradizione. Ricordo gli scherzi tra fondaccini e piazzolini, ne ho fatti tanti. Mia moglie Franca ed io per molti anni ci siamo occupati di musica e danze medievali formando il GAM (gruppo di animazione medievale); poi per impegni lavorativi molto pesanti abbiamo dovuto rinunciare a partecipare direttamente alle manifestazioni, continuando però a seguirle attraverso le nostre figlie e i nipoti».