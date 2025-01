Lettera43.it - È morta Leslie Charleson, la cardiologa Quatermaine di General Hospital

L’attrice statunitense, icona delle soap opera e in particolare di, èall’età di 79 anni. Indimenticabile la sua performance nei panni della dottoressaMonica Bard, divenutadopo il matrimonio con il collega Alan, interpretato da Stuart Damon fino al 2021. Per circa 2 mila episodi, in onda dal 1977 al 2023, la trama ha ruotato attorno alle loro turbolente nozze che hanno comportato una lunga serie di litigi, rotture e varie relazioni coinvolgendo tutti i personaggi della storia. Ad annunciarne la scomparsa con una nota è stato il produttore esecutivo Frank Valentini: «La sua eredità ha attraversato quasi 50 anni. Mi mancherà chiacchierare con lei. A nome di tutta, esprimo le mie più sentite condoglianze».si era ritirata dalla recitazione a dicembre 2023, dopo che una serie di cadute avevano complicato la sua mobilità.