Iodonna.it - Dopo il successo della prima edizione, le migliori cicliste del mondo torneranno sulle strade italiane dal 6 al 13 luglio 2025. Svelate le tappe e il percorso

Torna il Giro d’Italia Women, una delle competizioni ciclistiche più avvincenti del calendario di questo sport, soprattutto,il, nella quale, una battaglia serrata tra Elisa Longo Borghini e Lotte Kopecky, vinta all’ultimo dall’italiana, che ha così conquistato il suo primo trionfo in Maglia Rosa, ha tenutospine tutti fino alla fine. Ora, ledelsono pronte a tornaredal 6 al 13, per un’ancora più impegnativa. Il trionfo rosa di Parigi 2024: le atlete dominano il medagliere italiano X Leggi anche › La bicicletta e le donne, tra libertà ed emancipazione Giro d’Italia Women: il ciclismo femminile conquistaIl Giro d’Italia Women, va detto, non è solo una competizione sportiva.