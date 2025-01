Liberoquotidiano.it - Dopo 5 mesi, le medaglie ridotte così: gli atleti le riconsegnano. Olimpiadi a Parigi, l'ultimo disastro di Macron

Centodelledisono stati costretti a restituire levinte durante i giochi perché rovinate. I primi a segnalarlo sono stati i nuotatori francesi Clement Secchi e Yohann Ndoye-Brouard, che avevano condiviso sui social le immagini delle lorodi bronzo – conquistate nella staffetta mista 4x100 – in pessime condizioni. Adesso gliche hanno lamentato questo problema sono saliti addirittura a 100. Lesi sono arrugginite del tutto e per questo sono da buttare. Secondo la stampa francese, ci sono state delle conseguenze: i dirigenti dell'azienda che le ha prodotte per i Giochi della scorsa estate sarebbero stati licenziati. I problemi, come si legge sul Corriere della Sera, sarebbero nati a causa del divieto di utilizzo di un componente chimico e della mancanza di tempo utile per effettuare tutti i test del caso.