Lanazione.it - Donna trovata agonizzante in casa, muore una settimana dopo: è giallo

Leggi su Lanazione.it

Terranuova Bracciolini, 14 gennaio 2025 – È statacon una ferita alla testa. Sette giornila, 50 anni, italiana, di Terranuova è morta alle Scotte di Siena. E questi - ad ora - sono gli unici punti fermi di quel che è accaduto il 2 gennaio scorso, in unanel quartiere Paperina, nella periferia di Terranuova Bracciolini. É. La trama di quel che è accaduto prima che il suo corpo finisse a terra è l’oggetto di un fascicolo aperto in procura attorno al quale gli inquirenti si sono trinceri in un silenzio assoluto. Indagano i carabinieri della Compagnia del Valdarno coordinati dalla procura di Arezzo. Certo è che le ipotesi tengono in considerazione tutti gli scenari: un infarto, una caduta oppure un’aggressione finita nel peggiori dei modi. Con la morte di una