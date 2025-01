Cityrumors.it - Donald Trump, non c’è pace: nuova accusa a sei giorni dall’insediamento | Il Dipartimento della Giustizia “inchioda” il Tycoon

Leggi su Cityrumors.it

il 20 gennaio si insedierà alla Casa Bianca. Un ritorno alla presidenza USA con la stoccata deldi.Il conto alla rovescia è cominciato per: tra 6, il prossimo 20 gennaio, sarà insediato alla Casa Bianca come nuovo Presidente degli Stati Uniti d’America. Prenderà il posto di Joe Biden. Kamala Harris farà opposizione, ma non sarà la sola dalle parti di Washington. Il celebre uomo d’affari ha vinto, ma le discussioni proseguono.torna a Washington (Ansa) – cityrumors.itLa sua vittoria non è in dubbio, stavolta, ma ad alzare il polverone mediatico ci pensa il procuratore Jack Smith. L’uomo, direttamente dal, fa pervenire un rapporto di 174 pagine dove spiega come– se non fosse stato eletto Presidente USA – sarebbe potuto finire a processo con l’di interferenze elettorali.