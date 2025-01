Movieplayer.it - Diva Futura: un trionfo di corpi nudi nel trailer del film su Riccardo Schicchi e le dive del porno

Leggi su Movieplayer.it

È online il primodi, il nuovodi Giulia Louise Steigerwalt con Pietro Castellitto, presentato in Concorso alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. È disponibile da oggi il primodi, ilche racconta la vita di, uno dei registi più iconici del cinemaitaliano. Diretto da Giulia Louise Steigerwalt, ilvede nel cast Pietro Castellitto, Barbara Ronchi, Denise Capezza, Tesa Litvan, Lidija Kordi?, Davide Iachini e Marco Iermanò. Presentato in Concorso alla 81ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia,è prodotto da Matteo Rovere, con la produzione di Groenlandia e Piper, in collaborazione con Rai Cinema e Netflix. Dettagli e trama diIlè scritto da Giulia Louise Steigerwalt, con .