Diva Futura | Il trailer del film ispirato alla carriera di Riccardo Schicchi

Piperha rilasciato ilufficiale di, ildi, ideatore della casa di produzione di cinema porno.Con una release fissata per il prossimo 6 febbraio,getta uno sguardo sulla storia della più grande casa di produzione italiana di cinema per adulti, creata dal produttore/regista, qui interpretato da uno straordinario Pietro Castellitto. Ilarriva nelle sale dopo aver ottenuto la prima assoluta in occasione della scorsa edizione della Mostra d’arte internazionale del cinema di Venezia (qui i vincitori).IlNote di Produzioneè prodotto da Matteo Rovere, è una produzione Groenlandia e Pipercon Rai Cinema in collaborazione con Netflix e uscirà nelle sale il 6 febbraio, distribuito da Piper