Ilgiorno.it - Disabili senza posteggio. Bidoni al posto di due stalli

della spazzatura aldei parcheggi per i diversamente abili. In unpubblico di Lecco, in via Pietro Nava, vicino al lungolago, è stata installata una piccola isola ecologica per la raccolta dei rifiuti destinata ai commercianti della zona. Per lasciareall’eco-isola sono stati tuttavia cancellati due posti auto riservati alle persone contà. Da Palazzo Bovara, sede del Comune, avevano assicurato che il “disguido“ - così è stato definito - sarebbe stato risolto nel giro di un paio di settimane. È trascorso un mese e invece nulla è cambiato. Lo denuncia Silvano Stefanoni, 64 anni, ex sindaco di Lierna e presidente provinciale lecchese della Fand, la federazione delle associazioni nazionali delle persone contà. Una condizione, quella delle persone contà, che lui conosce bene e che vive in prima persona come ipovedente.