Dinamismo essenziale. Avanguardia Lubiam per chi vive moderno

di Eva Desiderio "I punti vendita chiedono sempre novità. Ed ecco che abbiamo creato una capsule davvero unica, minimalista, esclusiva, di rottura. Pochi pezzi ma tutti iconici, una rivoluzione sperimentale per il Gruppoe in particolare per il nostro marchio di punta L.B.M. 1911 che abbiamo chiamato Blackout e che sta avendo già molto successo". Giovanni Bianchi, Ceo del Gruppoe direttore stilistico di tutte le linee, racconta quest’ultima sfida che lancia da oggi a Pitti Uomo 107 per un pubblico maschile giovane ma anche non necessariamente. Un’espressione di nuovi stili di vita e di vestire, uno spirito ’urban’ che esalta l’individualità attraverso forme d’e solo due colori come il nero e il cammello, l’ombra e la luce, per una libertà sussurrata ma decisa, con punte di elegante sfrontatezza.