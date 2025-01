Game-experience.it - Death Stranding 2: On The Beach ha raggiunto una fase cruciale delle sviluppo, rivela Hideo Kojima

ha annunciato che2: On Thehaunadello, definita addirittura dal celebre game director giapponese come “il periodo più impegnativo” per lui sia fisicamente che mentalmente.ha aggiunto che durante questa, oltre al lavoro tecnico, è impegnato con attività come la registrazionevoci, la stesura di testi e colloqui. Lo sviluppatore giapponese ha anche ammesso di sentirsi stanco, condividendo anche un aneddoto curioso: durante un test di gioco, si è addormentato due volte nel mezzo di una missione. Questo episodio lo ha portato a riflettere sui limiti imposti dall’età e su quanto tempo potrà continuare a creare opere innovative.Come se non bastasse tutto questo,, che ha ormai 60 anni, ha ammesso che si è ispirato alla longevità creativa di Ridley Scott, che a 87 anni è ancora attivo e che, alla sua stessa età, aveva realizzato il capolavoro Il Gladiatore.