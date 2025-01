Ilrestodelcarlino.it - Danni alle auto in sosta, vandalo incastrato da un video: non ha ancora 18 anni

Cesena, 14 gennaio 2025 – Denunciato dalla Polizia di Stato il responsabile dei danneggiamentivetture in piazzale Sirotti a Cesena. E’ un tunisino del 2007, nonmaggiorenne. Era solo questione di tempo prima che gli inquirenti riuscissero a incastrare il responsabile delle decine di danneggiamenti che nella notte tra il 4 e il 5 gennaio sono stati realizzati aidelleinnel parcheggio pubblico retrostante la stazione di Cesena, in zona Vigne. L’attività di indagine è stata particolarmente serrata e ha visto gli inquirenti concentrarsi sulla visione delle immagini riprese dtelecamere cittadine. Gli agenti sono partiti da un frame che immortalava una sagoma, completamente travisata e non riconoscibile, avventarsi sulleindurante la notte. Da quel dettaglio la Polizia di Stato ha cercato di ricostruire tutti i movimenti del 4 gennaio dell’re, che ha girato per il centro cittadino fin dal pomeriggio.