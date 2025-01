Lettera43.it - Dalyce Curry morta negli incendi a Los Angeles: chi era l’attrice dei Blues Brothers

, nota per il suo ruolo nel film del 1980 The– I fratelli, èdi Losall’età di 95 anni. I suoi resti sono stati trovati giorni dopo che il rogo di Altadena ha raso al suolo la sua proprietà nella città. Ad annunciare la morte diè stata la sua pronipoteKelley sui social. «Il medico legale ha confermato che i suoi resti sono stati effettivamente trovati nella proprietà. Abbiamo fatto una bella corsa. Ha avuto un impatto sulla mia vita in così tanti modi. Questa perdita è devastante», ha scritto su Facebook. Kelley aveva lasciato la nonna a casa sua martedì sera verso mezzanotte, ignara della devastazione che attendeva la zona. La mattina dopo si è precipitata nell’area per controllare ed è stata fermata a una barricata, dove un agente di polizia le ha detto che l’abitazione della nonna era completamente bruciata.