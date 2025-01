Iodonna.it - Dalla Valle d'Aosta all'Alto Adige passando per Lombardia e Veneto, 15 indirizzi per mangiare molto bene con i piedi nella neve

Sciare è meraviglioso, l’aria aperta, lache “scrocchia” sotto gli sci, le conifere che fanno da cornice. Ma anche un ottimo pasto sulla, non guasta. Tra i ristoranti di montagna ecco qualche buon indirizzo in tutte le principali località sciistiche italiane. Escursioni in montagna: 5 motivi per cui ci fannoX Leggi anche › Vacanze in montagna: vette di bellezza in Trentino,d’Ristoranti di montagna ind’A La Thuille, La Raclette (Frazione Entreves 158, Tel.