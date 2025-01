Dalla pagina allo schermo Gli studenti di Latina a scuola tra cinema e fumetti!

Leggi su Cinefilos.it

. Gliditra!Al via il progetto formativo. Percorsi di didattica laboratoriale sul rapporto tra, realizzato nell’ambito del Piano Nazionalee Immagini per lapromosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Istruzione e del Meritoper l’a.s. 2024/2025 e che vede coinvolti gli Istituti Scolastici diI.C. Don Milani, I.C. Torquato Tasso e I.C. Giuseppe Giuliano.In un arco di tempo che va da novembre 2024 a maggio 2025, il progetto si rivolge adi classi primarie e secondarie di I° grado, proponendo un percorso di esplorazione dei rapporti trae fumetto, entrambe forme di narrazioni per immagini, attraverso un percorso didattico comparativo che unisce momenti di alfabetizzazione e di analisi delle due forme d’arte, incontri laboratoriali di storytelling, disegno e produzione partecipata finalizzati alla realizzazione di un prodotto audiovisivo.