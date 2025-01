Lanazione.it - Dal mare ai monti in bici. Piano di manutenzione

Il Comune ha redatto undidei tratti ciclabili che collegano Lido di Camaiore al centro (in attesa del completamento della ciclovia, su cui in questi giorni riprenderanno i lavori) nell’ottica di una continua valorizzazione della mobilità ciclistica e del cicloturismo. Gli intervento valgono circa 60mila euro e l’obiettivo è finanziarli tramite il bando ’in Comune’, redatto da Sport e Salute spa. Nello specifico, l’intervento si articola in tre situazioni distinte: per l’itinerario sulla pista ciclabile a Lido di Camaiore (quella già esistente, in via del Secco) sono previsti il rifacimento della segnaletica orizzontale e lao sostituzione, laddove necessario, della segnaletica verticale; per il secondo itinerario, che si snoda tra via del Secco, via del Paduletto, via del Fallino e via della Carraia, a monte dell’Aurelia, fino a Capezzano, sul tavolo ci sono il rifacimento della segnaletica orizzontale, lao sostituzione della segnaletica verticale, opere edili per l’allaccio all’energia elettrica, la realizzazione del basamento e la fornitura e posa in opera di una colonnina di ricarica dedicata alle e-bike; infine, segnaletica orizzontale e verticale anche sul terzo itinerario, e cioè via Civitali a Lido.