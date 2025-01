Anteprima24.it - Dai furti nel Sannio alla latitanza: 26enne preso dopo mesi di fuga

Tempo di lettura: 2 minutiSi è conclusa a Castel Volturno ladelserbo considerato uno dei protagonisti di una serie diche hanno scosso il. L’uomo, arrestato nella notte dai carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, era sfuggito nel giugno 2024 all’operazione condotta dal Nucleo Investigativo di Benevento, che aveva smantellato un’organizzazione criminale dedita a razzie in bar, tabaccherie e abitazioni.Il colpo più proficuo messo a segno dbanda risale al febbraio 2023, quando un’abitazione a Campoli del Monte Taburno venne svaligiata. I ladri forzarono una cassaforte, asportando 20mila euro in contanti e gioielli di valore. L’operazione, pianificata con precisione, si inserisce in una lunga serie dinel, dove il sodalizio agiva approfittando della vicinanza a strade di scorrimento veloce, come la Statale Telesina, per garantirsi una rapida