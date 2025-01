Lanazione.it - Croce Rossa, presentazione del libro ‘Le missioni di sorella Rosilde’ al Niccolini

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 14 gennaio 2025 – Sarà presentato giovedì 16 gennaio alle 18.00 al Teatro(Via Ricasoli, 3) il nuovodi Rosilde Breschi e Susanna Daniele intitolato LediRosilde, edito da Sarnus. Con le autrici sarà presente l’editore Antonio Pagliai. Rosilde Breschi, pistoiese, è infermiera dall’inizio degli anni Sessanta. Nel 1991 entra a far parte del Corpo delle Infermiere Volontarie dellaItaliana, un suo vecchio sogno di gioventù: ha così l’occasione di partecipare, tra il 1997 e il 2014, a numeroseumanitarie in Italia e all’estero. Il, scritto a quattro mani con la giornalista Susanna Daniele, è dedicato proprio a questo aspetto della lunga carriera di Rosilde: i testi, presentati in ordine cronologico, coprono un arco di quasi trent’anni, offrendo preziose informazioni sul contesto politico-sociale di paesi come Albania, Iraq, Senegal, Sri Lanka.