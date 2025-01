Tvplay.it - Crisi Juve: Le “otto sconfitte” che nessuno ha preso sul serio

Questa sera laha una grossa opportunità per cambiare la sua stagione. Thiago Motta però corre seri rischi. Lantus di Thiago Motta ha vissuto in questa stagione con tante problematiche, infortuni a più riprese e un curioso dato. Attualmente il club bianconero è l’unica squadra senzain serie A e normalmente questo dovrebbe essere un grande risultato, mettendoti ai vertici della classifica. Eppure non è cosi, laè in difficoltà e sia Motta che Giuntoli sono costantemente sassedio.: “Le” chehasul(Lapresse) TvPlayLa formazione torinese sarà impegnata questa sera a Bergamo dove l’obiettivo unico è vincere, il pari e ovviamente la sconfitta non sono contemplati. Dopo 19 turni laha 7 vittorie e 12 pareggi con 0, ma in realtà questi 12 pareggi sono un dato piuttosto negativo e ‘dellenascoste’.