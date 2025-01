Iodonna.it - Cos’è la personalizzazione caotica? Il trend moda 2025 antidoto all’omologazione

Leggi su Iodonna.it

In un epoca in cui il minimalismo quiet luxury e le micro-tendenze standardizzate hanno dettato il ritmo della, la Gen Z si prepara a cambiare musica con unche combatte l’omologazione. Ilsarà l’anno della ““, in inglese chaotic customisation, raccontano i forecaster di settore, prevedendo un ritorno allacome espressione personale. Primavera-Estate: 10 tendenze dalle sfilate X Molto più di un micro-virale su TikTok: gli esperti di tendenze prevedono che lasarà la chiave di svolta per attirare i giovani consumatori e ridisegnare le strategie dei brand.