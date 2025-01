Liberoquotidiano.it - "Cosa sta provando a fare con Giulio!". L'Eredità, sfregio a Marco Liorni: di cosa lo accusano

Riflettori puntati su L', il game-show condotto dasu Rai 1, il gioco delle parole e della famigerata Ghigliottina finale, dove in ballo c'è il montepremi. Un programma inossidabile, che continua ad inanellare uno share stratosferico, sera dopo sera. La puntata in questione è quella di martedì 14 gennaio, dove il campione in carica è. Già, all'esordio, la sera precedente, ha subito sbancato, portandosi a casa la bellezza di 50mila euro. Peruna vittoria meritatissima: ha mostrato tutta la sua competenza, acume, cultura. Tanto che, per una volta, sui social nessuno ha avuto nulla da eccepire: su X in particolare, quasi tutti concordi nell'esaltarne la vittoria, senza parlare - per una volta! - di presunti complotti o favoritismi. Insomma,ha la stoffa del campione, anzi del campionissimo.