Conceicao: "Serve cattiveria". Poi annuncia un altro stop. Gabbia: "Nuovo bomber? Non lo dirò mai"

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine del match che ha visto la sua squadra vincere in rimonta contro il ComoVittoria pesante per il Milan di Sergio. La squadra rossonera batte il Como in rimonta grazie a Theo Hernandez e Rafa Leao.Sergioin conferenza stampa dopo Como-Milan (LaPresse) – Calciomercato.itI due giocatori, protagonisti anche nella finale di Supercoppa Italiana, tornano in gol e ribaltano il momentaneo vantaggio firmato Diao.Il bicchiere, però, è pieno a metà: “Sono un po’ arrabbiato, ma allo stesso tempo felice per aver battuto una bella squadra – affermain conferenza stampa -. Si vede il loro lavoro nel gioco e nelle palle inattive. Faccio i complimenti a Cesc e alla sua squadra. A noi manca il campo e l’allenamento. Non è una scusa, ma cifare una settimana pulita”.