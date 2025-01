.com - Colpisce la madre al volto e le strappa i capelli: 40enne arrestato a Roma

Leggi su .com

Ha colpito laale le hato una ciocca di. I Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia, appartenenti al Nucleo Operativo Radiomobile, hanno fermato un uomo di 40 anni di nazionalità italiana, già conosciuto per precedenti legati a reati simili e destinatario di un ammonimento emesso dal Questore. L’accusa è di maltrattamenti in famiglia.Maltrattamenti allaL’intervento delle forze dell’ordine è stato richiesto tramite una chiamata al numero di emergenza 112 per segnalare una violenta lite familiare.Giunti sul luogo, i militari hanno constatato che ilaveva aggredito fisicamente lacon cui convive, colpendola ale tirandole una ciocca dicon forza.La donna, trasportata all’ospedale San Paolo per le cure mediche, ha riportato lesioni giudicate guaribili in dieci giorni.