Club Arezzo vince con Sales

, 14 gennaio 2025 – Altro successo per ilche si aggiudica per 3-0 il match conFirenze. I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Amatucci schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Buon avvio di match per i Botoli guidati da coach Morelli che imprimono fin da subito un buon ritmo al match, Conti e compagni si dimostrano solidi in tutti i fondamentali e conquistano nettamente il set per 25-18. Secondo parziale ancora in controllo, gli aretini mettono in campo un gioco pulito e gli ospiti non riescono a trovare contromosse connti, i nero amaranto si accaparrano anche questo set con un netto 25-17 Terzo set vede gli uomini di coach Martelloni tentare il tutto per tutto per stare aggrappati al match, gli aretini tentano di scappare nuovamente ma questa volta alcune disattenzioni di troppo regalano agli ospiti un finale ai vantaggi, dal 27-27 un attacco di Nandesi prima ed un errore fiorentino regalano la vittoria per 3-0 ai padroni di casa che chiudono sul 29-27.