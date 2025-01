Tvplay.it - Clamoroso Thiago Motta, ribaltone in casa Juve: pazienza finita

non sta trovando il bandolo della matassa e ora le scuse sono finite: il pareggio nel derby potrebbe portare ad unin panchinaIl tecnico italo-brasiliano non riesce a ingranare con i numeri e anche contro il Torino è arrivato un altro pareggio. Oltre alla qualità del gioco latitano anche i punti e ora Giuntoli e la dirigenza bianconera stanno seriamente pensando a dei cambiamenti.in(TvPlay – ANSA) Lantus non è riuscita nell’impresa di battere un Torino che sta attraversando una stagione tutt’altro che positiva e con una media nei derby imbarazzante (non vince dal 2015).era andato anche in vantaggio grazie al gol di Yildiz e poteva anche raddoppiare, salvo poi arrendersi alla prodezza di Vlasic.