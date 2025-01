Puntomagazine.it - Città Metropolitana di Napoli: nasce ad Acerra il Parco Akeru, un’oasi verde di 67mila metri quadrati

Leggi su Puntomagazine.it

Investimento di 8,5 milioni di euro per il più grandepubblico dell’area nord diCon la piantumazione di un albero di quercia sono ufficialmente partiti i lavori deladdi, il più grandepubblico nell’area nord di, finanziato con 6 milioni di euro dalladie ulteriori 2,5 dal Comune diper un investimento complessivo di 8,5 milioni di euro.“Ilrappresenta un investimento strategico per la qualità della vita dei nostri cittadini”, dichiara il Sindaco Metropolitano Gaetano Manfredi presente alla cerimonia. “Un’infrastrutturache coniuga sport, natura e socialità, destinata a diventare un punto di riferimento per l’intera area nord di”.Con lui il sindaco diTito d’Errico, il presidente del Consiglio Comunale Raffaele Lettieri, don Cuono Crimaldi, vicario generale della Diocesi di, qui conosciuto come “don Nello” e alcuni studenti dell’Istituto Superiore “Bruno Munari” di