Romadailynews.it - Cina: piu’ aziende viaggiano all’estero per opportunita’ di cooperazione commerciale

Il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT) ieri ha dichiarato di aver organizzato un numero maggiore di gruppi di imprese che si sono recatenel 2024. Secondo il CCPIT, l’anno scorsodi 2.249 gruppi hanno visitato 102 Paesi e regioni per condurre ricerche di mercato e tenere colloqui d’affari. Nel 2024, circa 50.000 imprese cinesi hanno tenuto in totale 1.166 mostre, con un aumento del 29,4% su base annua, ha dichiarato il CCPIT nella sua conferenza annuale sul lavoro. Il direttore del CCPIT, Ren Hongbin, ha dichiarato che il consiglio si impegnera’ ulteriormente per contribuire a coltivare un nuovo slancio nel commercio estero attraverso misure che includono l’aumento del sostegno alle mostree l’impegno attivo con gli enti organizzatori di mostre internazionali.