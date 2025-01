Romadailynews.it - Cina: Hainan avviera’ operazioni doganali indipendenti entro fine 2025

La provincia insulare tropicale di, nel sud della, sta intensificando gli sforzi per trasformarsi in un porto di libero scambio (FTP), con l’obiettivo di stabilireladel, secondo un rapporto sul lavoro del governo presentato alla sessione annuale dell’Assemblea del popolo della provincia di, che si e’ aperta oggi. Quest’annoprevede di introdurre politiche chiave, tra cui un catalogo di beni tassabili importati, un elenco di articoli proibiti e limitati per l’importazione e l’esportazione e regolamenti di supervisione doganale, si legge nel rapporto. Secondo Chi Fulin, a capo dell’Istituto cinese per la riforma e lo sviluppo con sede a, lesfrutteranno la posizione geografica strategica della provincia, rafforzando il suo ruolo di hub chiave per la cooperazione economica e commerciale tra lae gli altri Paesi membri del Partenariato economico globale regionale (RCEP) e per lo sviluppo dell’Area di libero scambio-ASEAN.