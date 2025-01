Romadailynews.it - Cina: attua misure per stimolare consumi culturali, turistici

Il governo cinese ha pubblicato un elenco diper favorire nuovi punti di crescita nel settore della cultura e del turismo e per incrementare i relativi. Secondo il documento pubblicato dal Consiglio di Stato, saranno inaugurati una serie di eventi per incentivare tali, incoraggiandocome l’offerta di piu’ coupon e sconti per i consumatori, nonche’ un maggior numero di servizi, artistici e di altro tipo presso le istituzioni pubbliche. Per soddisfare la domanda diversificata di consumo delle diverse fasce d’eta’, saranno inaugurati servizi di ospitalita’ e di viaggio piu’ mirati per le famiglie con bambini, e saranno resi disponibili servizi e prodotti piu’ personalizzati e di alta qualita’ per gli anziani, secondo il documento. Il documento delinea anche gli sforzi per diversificare i prodottie di intrattenimento, e per sostenere le localita’ nell’aumentare le capacita’ di partecipazione agli spettacoli commerciali su larga scala entro i limiti consentiti.