Cina: Anhui, atmosfera festosa sulle rotaie per Festa di primavera

Un membro del personale interagisce con i passeggeri del treno C3685, nella provincia orientale cinese dell’, ieri 13 gennaio 2025.La filiale di Hefei della China Railway Shanghai Bureau Group Co., Ltd. ha dato indicazioni il personale ferroviario affinche’ mostrasse il patrimonio culturale immateriale del posto sul treno, aumentando l’per l’imminente corsa ai viaggi per ladi. Dei membri del personale in costume si esibiscono nell’Opera di Huangmei, un patrimonio culturale immateriale di livello nazionale in, sul treno C3685, nella provincia orientale cinese dell’, ieri 13 gennaio 2025. La filiale di Hefei della China Railway Shanghai Bureau Group Co., Ltd. ha dato indicazioni il personale ferroviario affinche’ mostrasse il patrimonio culturale immateriale del posto sul treno, aumentando l’per l’imminente corsa ai viaggi per ladi