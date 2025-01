.com - Chiello annuncia il primo tour nei club della carriera

Per la prima voltasalirà sui palchi dei principaliitaliani, il calendario e i biglietti delLive 2025Per la prima voltasalirà sui palchi dei principaliitaliani con l’imperdibileLive 2025: sette date cariche di emozione, intensità e la forza espressiva che rende unica la sua musica. Per l’occasione il cantautore ha stretto una collaborazione con Trident Music, che giocherà un ruolo chiave nell’organizzazione e nella realizzazione del.Il calendario completo6 MAGGIO – CASAMUSICA – NAPOLI – NUOVA DATA7 MAGGIO – ATLANTICO LIVE – ROMA11 MAGGIO – ALCATRAZ – MILANO14 MAGGIO – TEATRO CARTIERE CARRARA – FIRENZE – NUOVA DATA16 MAGGIO – VOX– NONANTOLA (MO) – NUOVA DATA18 MAGGIO – GRAN TEATRO GEOX – PADOVA – NUOVA DATA19 MAGGIO – TEATRO CONCORDIA – VENARIA REALE (TO) – NUOVA DATAI biglietti sono disponibili in prevendita su Ticketone.