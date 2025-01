Quotidiano.net - Chi è Valentina Bellè, Marta nella serie Netflix in ACAB

Leggi su Quotidiano.net

Dal 15 gennaio 2025 arriverà sula”. Al centro del racconto vediamo una squadra del Reparto Mobile di Roma che si ritrova a perdere il suo leader, rimasto gravemente ferito. Quella di Mazinga,e Salvatore, però, non è un gruppo come gli altri. Nel cast del nuovo progetto della piattaforma streaming troviamo ancheBellé che interpreta il personaggio di. Chi èè nata a Verona il 16 aprile 1992. Fin da quando era piccola si è appassionata alla recitazione e, dopo aver terminato il liceo, ha iniziato a lavorare come modella, prendendo parte a sfilate e servizi fotografici. Nel 2010 si è fatta notare accanto a Davide Silvestri nel video ufficiale del brano dei Modà ed Emma, dal titolo “Arriverà”. Un paio d’anni dopo, nel 2012, ha deciso di trasferirsi a New York per quattro mesi per frequentare la Lee Strasberg Theatre and Film Institute e perfezionare gli studi di recitazione che aveva già iniziato in Italia.