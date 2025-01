Liberoquotidiano.it - Chi è la donna morta sbranata dai cani: cosa ha fatto prima del colpo fatale

dai. Ècosì Patricia Masithela, 29 anni, di origini straniere, azzannata fino a perdere i sensi da un branco di animali sbucati all'improvviso da una casa abbandonata mentre lei passeggiava. È successo in una località alle porte di Latina e a lanciare l'allarme sono stati i vicini. Laha provato a difendersi e gridato aiuto. Sono state alcune persone del posto, poi, a lanciare l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia della Questura di Latina che hanno tentato di allontanaresparando undi pistola che ha ucciso un animale e ferito un altro. La, nel frattempo trasportata in ambulanza e in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti, è deceduta poche ore dopo a causa delle gravi e profonde ferite riportate. Le forze dell'ordine sono a caccia deiche sono riusciti a scappare.