Tvzap.it - “Che senso ha?”: GF, Shaila si salva ed esulta, Signorini perde le staffe

Leggi su Tvzap.it

News TV. “Grande fratello”,Gatta si èta con il televoto e non ha saputo contenere l’entusiasmo. Tuttavia, la sua reazione ha fatto storcere il naso al conduttore e ha causato un’ondata di critiche e polemiche sui social. (.)Leggi anche: “Grande fratello”, Helena eliminata poi la scopertaLeggi anche: “Grande Fratello”, Jessica sul piede di guerra rientra nella Casa: cosa succederà stasera“Grande fratello”, Helena eliminataAl termine della puntata del “Grande Fratello” andata in onda ieri, lunedì 13 gennaio 2025, Helena Prestes è stata eliminata dal televoto. La concorrente era finita, insieme a Ilaria Galassi e Jessica Morlacchi, tra i nominati dopo un provvedimento disciplinare preso dalla produzione. Gli autori del programma infatti non hanno voluto lasciar correre sugli eventi incresciosi delle ultime settimane che hanno visto coinvolti diversi concorrenti.