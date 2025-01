Calciomercato.it - Che guaio prima di Atalanta-Juventus: operazione e stagione finita

Tante assenze per il match di questa sera al ‘Gewiss Stadium’ tra gli orobici e la squadra bianconera: rischia un lunghissimo stop per infortunioL’incrocio traè il match di cartello dei recuperi di campionato post Supercoppa in Serie A, con diverse assenze però da ambo le parti per Gasperini e Thiago Motta (che non sarà in panchina per squalifica).Thiago Motta e Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.itLa Juve continua nell’emergenza e tra gli altri dovrà far fronte alle defezioni di Conceicao e Vlahovic, con il centravanti serbo ancora affaticato e che salterà la sfida del ‘Gewiss Stadium’ dopo aver visto dalla tribuna il derby pareggiato sabato scorso contro il Torino. Motta conferma quindi Nico Gonzalez in avanti, anche se c’è inoltre l’ipotesi McKennie falso nueve, con l’argentino che in quel caso si sposterebbe a sinistra nel quartetto offensivo completato da Yildiz e dall’ex Koopmeiners.