Cessate il fuoco a Gaza si lavora agli ultimi dettagli

ROMA (ITALPRESS) – Un “ultimo round” di colloqui sulla tregua didovrebbe iniziare oggi in Qatar. Lo afferma una fonte informata sui negoziati volti a porre fine alla guerra tra Israele e Hamas dopo oltre 15 mesi. “Un ultimo round di colloqui dovrebbe svolgersi oggi a Doha”, ha detto la fonte ai media israeliani in condizione di anonimato, aggiungendo che gli incontri di oggi “sono volti a finalizzare i dettrimanenti dell’accordo” con i capi delle agenzie di intelligence israeliane, gli inviati per il Medio Oriente per le amministrazioni statunitensi in entrata e in uscita e il primo ministro del Qatar presenti. I mediatori incontreranno separatamente i funzionari di Hamas, afferma la fonte.L’accordo diiltra Israele e Hamas con lo scambio degli ostaggi potrebbe iniziare con il rilascio di tre ostaggi detenuti da Hamas, dopodiché l’IDF inizierà a ritirarsi dalle aree popolate di