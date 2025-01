Ilrestodelcarlino.it - Celebrazioni, definito il calendario. Il nuovo vescovo si insedia in diocesi domenica 16 marzo

Ildelladi Cesena-Sarsina, annunciato il 7 gennaio in cattedrale da Douglas Regattieri, monsignor Antonio Giuseppe Caiazzo, farà il suo ingresso comedi Cesena-Sarsina16. Ilè statomattina assieme al futuroda una delegazione diocesana guidata da monsignor Douglas Regattieri, in visita di cortesia a monsignor Caiazzo presso le sue attualidi Matera-Irsina e Tricarico. Sabato 1°alle 20,45 in cattedrale a Cesena si terrà un concerto del coro ’Terra promessa’ diretto da Marco Balestri, come omaggio e ringraziamento aluscente Douglas. Sabato 8alle 18 in Cattedrale verrà celebrata la Messa solenne con il saluto a monsignor Regattieri. Sabato 15alle 20.30 nella basilica di Santa Maria del Monte a Cesena l’arciAntonio Giuseppe Caiazzo incontrerà i giovani per un momento di ascolto, condivisione e preghiera, come aveva annunciato di vover fare.