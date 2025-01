CdM sì a nuove misure su PMI e scuola

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

15.00 Via libera del CdM al primo disegno di Legge annuale sulle PMI, che introducestrategiche per rafforzare le micro, piccole e medie imprese italiane incentivando l'aggregazione,innovazione del sistema produttivo e accesso al credito. "Mini contratti di sviluppo" per il settore Moda e norme contro le false recensioni online. Il ministro delle Imprese Urso:"Svolta strategica". Approvate anche leper il dimensionamento scolastico.Il ministro dell' Istruzione Valditara:"Nessun plesso sarà chiuso,mameglio organizzata"