Catania aggredisce il padre arrestato 37enne violento

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato hauncatanese per aver violato le misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento al. L’uomo avrebbe aggredito il genitore perché voleva entrare con prepotenza nella casa di famiglia dalla quale era stato allontanato, un anno fa, per i suoi continui comportamenti violenti.Dopo essere entrato nella casa dei suoi genitori, ilavrebbe iniziato a inveire contro il, lanciandogli accuse infondate e insulti. In breve tempo, il comportamento verbale si sarebbe trasformato in un’aggressione fisica, durante la quale l’uomo avrebbe colpito il genitore con un pugno in faccia con tale forza da farlo cadere a terra, prima di fuggire.Negli stessi attimi, l’aggressione è stata segnalata alla Sala Operativa della Questura diche, immediatamente, ha inviato gli agenti della squadra volanti nell’abitazione di viale Bummacaro.