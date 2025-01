Ilgiorno.it - Castello Sforzesco di Milano, studio georadar del Politecnico svela passaggi sotterranei

Leggi su Ilgiorno.it

, 14 gennaio 2025 – Una nuova scoperta aldi: nell'ambito di una tesi di dottorato di ricerca che si è avvalsa di tecnologieper analizzare il terreno, ricercatori delhanno individuato numerosisotto il, in corrispondenza di quella che era la Ghirlanda. La ricerca si è svolta in collaborazione con ile con il supporto tecnico di Codevintec. “Alcunipotrebbero essere legati a segreti di natura militare, descritti anche in disegni di Leonardo da Vinci. - spiegano i ricercatori - Secondo le fonti storiche, Ludovico il Moro avrebbe fatto costruire ad esempio un collegamento sotterraneo per poter raggiungere la sua amata moglie Beatrice d'Este, sepolta nella Basilica di Santa Maria delle Grazie.