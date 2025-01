Lettera43.it - Castellammare, arrestata insegnante con l’accusa di violenza sessuale su minori

Svolta nelle indagini sul caso dell’aggredita da circa 30 genitori a novembre, nella scuola media Salvati didi Stabia, in provincia di Napoli. La procura di Torre Annunziata ha emesso un mandato di arresto per l’, con le accuse di maltrattamenti,, induzione al compimento di atti sessuali e corruzione di minorenne ai danni di alcuni studenti di età inferiore ai 14 anni. La 40enne si trova ora in carcere.Gli abusi avvenuti a scuola e in una chat su InstagramIn seguito all’aggressione dei genitori e alle loro accuse di cattiva condotta, gli inquirenti hanno analizzato il cellulare dell’e hanno sentito le testimonianze di sei studenti. Dall’indagine è emerso che a partire da ottobre del 2023 la professoressa, titolare della cattedra di sostegno di uno deicoinvolti, avrebbe più volte condotto i giovani in una stanza soprannominata da lei stessa “La Saletta“, dove avrebbe mostrato alle vittime del materiale video pornografico e li avrebbe spinti a scambiarsi effusioni di natura