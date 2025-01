Ilrestodelcarlino.it - Casoni vola sui 1.500. Sfiorato il record regionale

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Atletica: sono davvero tantissimi i risultati del week end, soprattutto indoor. Padova. Alessandro, junior primo anno e allenato da Emilio Benati, vince sabato i 1500 in 3’52.45, vicinissimo aldi categoria di Yassin Bouih del 2015. Domenica a vincere è Giuseppe Gravante, questa volta sugli 800 in 1’51.93; settimoin 1’54.11. Modena. Si sono disputate gare assolute e giovanili, così come a Parma. Tra i grandi, Jack Huang vince i 60 hs. allievi in 8’’25, Thomas Algeri è secondo sui 60 hs. in 8’’47; secondi anche Alessandro Bellelli nell’alto con 2,02 e Sara Cantergiani sui 60 hs. in 8’’78. Tra i giovani, Letizia Pirondini vince i 60 ragazze in 8’’94, Giulia Malavasi i 60 hs. ragazze in 10’’48. Elettra Maccari è seconda sui 60 hs. cadette in 9’’31 e terza sui piani in 8’’15.