Caso mensa, prosciolto per prescrizione

Frode nelle pubbliche forniture. Questo il reato che la Procura della Repubblica di Ascoli contestava ad Emidio Albanesi, 67enne ascolano finito in una inchiesta della magistratura riguardante la fornitura di pasti alladella scuola materna e dell’elementare di Castorano. Il processo a suo carico è terminato ieri con una sentenza di non doversi procedere per intervenuta. Albanesi, difeso dall’avvocato Mauro Gionni, era indagato in qualità di legale rappresentante della Cooperativa Iside che forniva i pasti nel periodo oggetto delle attenzioni del sostituto procuratore Mara Flaiani, fra il 2012 e il 2014. La Procura di Ascoli gli contestava la presunta violazione del capitolato speciale di appalto stipulato con il Comune di Castorano per il servizio di refezione scolastica presso la scuola materna ed elementare.