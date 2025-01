Lettera43.it - Carrie Underwood e i Village People canteranno all’insediamento di Trump

La star della musica countrye isi esibirannodi Donalddel 20 gennaio. La 41enne dell’Oklahoma, che ha lanciato la suara nel talent show American Idol, canterà il brano America the Beautiful prima del giuramento al Campidoglio del tycoon. «Amo il nostro Paese e sono onorata di essere parte di un evento storico», ha spiegato l’artista alla Cnn. «Sono fiera di rispondere alla chiamata in un momento in cui dobbiamo unirci e guardare al futuro». Oltre a lei ci saranno anche i, che porteranno sul palco due dei loro grandi successi, Ymca e Macho Man, divenuti punti saldi dei comizi die delle due danze virali soprattutto sui social. Tra gli artisti che si esibiranno figurano il cantante lirico Christopher Macchio e la star del country Lee Greenwood.